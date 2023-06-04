росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійському виданню Corriere.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (окупантів, - ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші", - заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО наголосив, що Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли.