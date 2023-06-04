"росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат" - Данілов [ Редагувати ]
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росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійському виданню Corriere.
"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (окупантів, - ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші", - заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.
Секретар РНБО наголосив, що Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли.
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