Спробувати себе у ролі лучників та лицарів могли і відвідувачі змагань.

Старовинна луцька фортеця стала місцем середньовічних боїв. У замку Любарта провели лицарський турнір, на який з'їхалися учасники з різних міст України.

Після повномасштабного вторгнення росії змагання не проводили. А цьоріч бої організували з благодійною метою, щоб допомогти українським воїнам. Все бачили наші кореспонденти.

Півсотні хлопців та дівчат у старовинних лицарських обладунках змагаються за кубок у турнірі "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків".

Катерина Умярова - представниця київського клубу. У свої 23 дівчина - капітан української збірної з середньовічного бою, ішла до цього 8 років.

Катерина Умярова, учасниця змагань:

І в номінації "Щит-меч", і в номінації "Довгий меч", і в номінації "Алебарда" я маю золото. Все залежить і від особистої фізичної підготовки, і від того, щоб обладунок добре все закривав. В такому випадку травматизм буде мінімальним.

Історична реконструкція - задоволення не з дешевих. Кожен елемент обладунків - це ручна робота. Одяг повинен виглядати, як у середньовічних лицарів, а ще - бути надійним. Аби витримати удари тренованих бійців. Один такий обладунок важить близько 30 кілограмів. Андрій Солошенко з Харкова розповідає: з нетерпінням чекав виходу на арену.

Андрій Солошенко, учасник змагань:

"Щит-меч" був на ристалищі, я бій за третє місце програв. До фіналів дійшов, але програв. Та все одно. Я виїхав, це чисто проїхати 800 км, хоч кістями тряханути, бо довго ніяких турнірів, фестивалів не було, а тут таке - гріх пропускати.

Цього року до Замку Любарта приїхали учасники з семи регіонів України. Та один - із польського Кракова. Януш Гельцушкєвіч щойно здобув срібло в номінації "Довгий меч".

Януш Гельцушкєвіч, учасник змагань:

Мене дуже позитивно зустріли тут, дуже гарний замок, дуже гарно організовані змагання. Радий, що можу брати в цьому участь і бути тут.

Ці змагання не такі масштабні, як раніше. Адже багато учасників руху історичної реконструкції нині захищають Україну від російських окупантів.

Сергій Ващук, організатор змагань:

Тут більше всі пішли по зову серця, тому що ми представляємо такий рух, який дотичний до історії. Хто знає свою історію - він робить висновки і приймає правильні рішення у важкі моменти життя. Зараз є декілька бійців, в тому числі, я, які в моменті своєї відпустки змогли відвідати даний захід.

Спробувати себе у ролі лучників та лицарів могли і відвідувачі змагань.

Дар'я Тимошкова, відвідувачка змагань:

Сину взагалі подобаються лицарі і лицарські бої, він цим цікавиться. Взяв свій меч, свій щит.

Турнір - благодійний. Зібрані гроші підуть на потреби українських захисників.