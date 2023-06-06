Сіль, вугілля та метал із окупованих територій опинилися в центрі уваги на престижній Лондонській дизайнерській бієнале. На ній представлені понад 40 країн, а український павільйон відкрили вперше в історії виставки. Що у ньому показують та який українсько-польський проєкт отримав головний приз бієнале - бачила Світлана Чернецька.

Але це реальна глина зі Слов'янська, бо ще є такі запаси в керамістів і вони з нею працюють, бо якість чудова.

Глина, яку зараз не добути через бої на лінії фронту, сіль із захопленого Соледару та вугілля із окупованого Донбасу. Український павільйон дизайну показує індустріальну потужність країни.

Лариса Цибіна, кураторка українського павільйону на Лондонській бієнале дизайну:

Саме ці об'єкти вироблені з матеріалів, які в нас також є в такій кількості в надрах землі, що ми в першій десятці країн Європи і світу, але ці матеріали на це час або частково недоступні, або в принципі знаходяться на окупованих територіях.

Це дизайнерське крісло обшите маскувальною сіткою у волонтерському центрі. А ось гобелен під назвою "земля". Він символізує родючий чорнозем та зв'язок українців з рідною землею, де б вони не були. Кожен об'єкт цієї виставки виготовили вже під час повномасштабного вторгнення. А назвали експозицію символічно "Найтемніша година - перед світанком".

Лариса Цибіна, кураторка українського павільйону на Лондонській бієнале дизайну:

Ми хочемо сказати, що попри важкі часи, попри повномасштабні воєнні дії Росії в Україні ми ще працюємо і готові створювати нові мирні об'єкти. Я думаю, що через деякий час може Україна стати експериментальною площадкою світу, як відновити і відбудувати, і переосмислити і суспільству, і світу.

Це вперше Україна представлена на Лондонській бієнале дизайну поруч із 40 іншими країнами світу. І це не лише престижно, але й дуже дорого. Але організатори надали павільйон безоплатно. І він не єдиний, де згадується нинішня війна.

Вперше на Лондонській бієнале створили окремий гуманітарний павільйон. Він присвячений війні в Україні. Точніше - наданню тимчасового прихистку втікачам від війни.

Паперовий притулок - це робота японського архітектора Шигеру Бана. Такі роздільні кабінки він встановив в Україні, Польщі та Словаччині. На їхніх стінах можна почитати українську поезію та особисті історії втікачів від війни. Музика в павільйоні - українського композитора Валентина Сильвестрова.

Клер Фарров, кураторка проєкту в гуманітарному павільйоні на Лондонській бієнале дизайну:

Ми розуміємо, що люди бачать голі цифри, скільки людей переміщено, скільки людей втратили домівки і вимушено стали біженцями, тому ми хотіли показати особисті сильні голоси в цьому проєкті.

Це єдина виставка на бієнале, на яку не потрібно купувати квиток, щоби якомога більше людей побачило, як доводиться жити біженцям.

А ось переможець конкурсу - польський павільйон із українсько-польським проєктом "вікна".

Петро Владіміров, співкуратор польського павільйону на Лондонській бієналє дизайну:

Дуже проста ідея - ми збираємо вікна в Польщі і відправляємо їх в Україну, тому що в Україні немає вікон і теж немає скла, з якого можна зробити вікно. На сьогоднішній день ми відправили більш ніж тисячу вікон.

Більше того, щоби не везти вікна із Польщі, дизайнери зібрали їх у Англії. Тож після бієнале їх теж відправлять до України.