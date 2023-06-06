Бізнес заради Перемоги. Із відкриттям пляжного сезону в Черкасах відкрився прокат сапбордів, прибуток від якого підприємці планують донатити на потреби ЗСУ. Через заборону пересування маломірних суден та гребних човнів акваторією Дніпра прокат минулого літа не працював. Та цьогоріч обласна військова адміністрація зробила виняток. Тепер підприємцям і спортсменам можна організовувати тренування та прогулянки на воді… але в чітко визначених місцях. Яких саме - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Цими сигнальними буями інструктори черкаської САП-станції огороджують вихід до акваторії Дніпра, аби їхні відвідувачі не потрапили до забороненої зони. Із початку повномасштабного російського вторгнення обласна військова адміністрація обмежила вихід на воду маломірних суден. Цьогоріч дозвіл на пересування водою дали, але лише в кількох затоках у межах Черкас. Тож із початком пляжного сезону відкрила свої двері і САП-станція.

Артем - один з перших відвідувачів САП-станції в цьому сезоні. Надувний борд для чоловіка в новинку, адже до заборони він ходив на байдарках та каяках. Після майже дворічної перерви Артем із нетерпінням чекає закінчення інструктажу, аби швидше вирушити в мандри затокою.

Артем - житель Черкас:

Поки не дозволили і якось за водою, за плавзасобами на воді скучив …ну думав, що треба спробувати сапи, бо якраз відкрили.

Анастасію теж з води не витягти. Дівчина вже четвертий рік займається САП-серфінгом і дворічну перерву переживала хоча і з розумінням, але вкрай болісно. Зараз радіє, що вихід на воду цьогоріч дозволили хоч в невеличкій акваторії. Це їй та колегам дозволить підтримувати форму…

Анастасія Ларіонті - жителька Черкас:

Дуже вже хочемо Перемоги, дуже хочемо, щоб вже відкрили дуже красиві місця в Черкаській області, дуже хочемо подивитись знову, але поки не забуваємо, як тримати весло, як гребти - тут тренуємося.

До наближення нашої Перемоги відвідувачі САП-станції можуть долучитись безпосередньо, взявши на прокат борд. Перед відкриттям власники станції вирішили, що весь чистий прибуток з прокату сапів перераховуватимуть на користь ЗСУ. Позиція принципова, каже Олександр, адже вони ще до вторгнення допомагали бійцям АТО-ООС.

Олександр Заруба - співорганізатор черкаської САП-станції:

З кожним місяцем збори проходять ще важче, закриваються ще тяжче і маючи такий працюючий об'єкт, який може генерувати якусь певну суму і скеровувати їх на наші збори, або на збори хлопців і дівчат, які збирають по місту на потреби військових.

Організатори САП-станції сподіваються, що відвідувачів в них буде достатньо. Адже черкащани кажуть, за час заборони за прогулянками водою - скучили.