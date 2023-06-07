Інтенсивність підтоплення на Херсонщині зменшується. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін.

Але через значні руйнування греблі, вода ще прибуватиме.

За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра впродовж наступних 20 годин.

Вже затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої раніше вода не діставала.

Евакуйовано 1457 осіб із прибережної зони, більшість із району Корабел Херсона.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що рівень Каховського водосховища за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м.