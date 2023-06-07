Через підрив Каховської ГЕС під воду пішли десятки населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмака.

Масштаби катастрофи показали на відео.

Світ має бачити масштаби російських злочинів та геноциду нашого народу. Це тільки одна із катастроф, дуже масштабних - знищення Каховської ГЕС.

На відео видно затоплені населені пункти у Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС під водою опинились будинки мирних мешканців - люди опинилися без даху над головою.

Через катастрофу також постраждала велика кількість тварин, адже не всі люди змогли вивезти їх із зони лиха. До того ж, велика вода заподіяла значної шкоди екології.