Зеленський відвідав Головну насосну станцію на Миколаївщині [ Редагувати ]
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідав на Миколаївщині Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС.
У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування.
"У Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі", - додав він.
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