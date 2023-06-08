За останню добу Третя штурмова бригада звільнила від окупантів на Бахмутському напрямку понад 2 км2. Про це повідомляється у Telegram підрозділу.

Мова йде про територію обсягом - 1.8 км вздовж фронтової лінії, та 1.2 км у глибину фронту.

Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф, та загони тюремників "шторм Z". Окупанти не дорахувались 70 військових вбитими та пораненими - 30 та 40 солдатів відповідно.

Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

Завдяки цим наступальним діям окупантів майже повністю вдалося відкинути за канал (ймовірно, "Сіверський Донець - Донбас", - ред.), де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.