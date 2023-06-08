Розслідування підриву ГЕС: Кулеба негативно відреагував на пропозицію Туреччини [ Редагувати ]
МЗС України негативно відреагувало на пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму і пилу", - заявив глава міністерства.
Водночас він запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.
по темі
В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва
Після підриву Каховської ГЕС росіянами у Дніпрі спостерігається велика кількість мін
Десятки населених пунктів України опинилися під водою через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС
6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Села і міста Херсонської області потерпають від катастрофи, проте оцінити наслідки цієї події поки що неможливо, проте вже відомо, що вони будуть глобальними
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у селі Василівка Миколаївській області, яке затопило через підрив Каховської ГЕС, загинув чоловік
У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський у пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС