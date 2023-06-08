МЗС України негативно відреагувало на пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму і пилу", - заявив глава міністерства.

Водночас він запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.