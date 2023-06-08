Окупанти вдарили ракетами по Умані: є постраждалі (фото) [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 8 червня, обстріляли ракетами Уманський район. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурць в Telegram.
"Вечір з тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашому Уманському району. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - розповів Табурець.
За його словами, через ворожу атаку поранення щонайменше отримали вісім людей. Двоє - у тяжкому стані.
Табурець наголосив, що на місці події вже працюють служби. Деталі удару встановлюють.
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