російські окупанти сьогодні, 8 червня, обстріляли ракетами Уманський район. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурць в Telegram.

"Вечір з тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашому Уманському району. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - розповів Табурець.

За його словами, через ворожу атаку поранення щонайменше отримали вісім людей. Двоє - у тяжкому стані.

Табурець наголосив, що на місці події вже працюють служби. Деталі удару встановлюють.