"Запас на півтора місяці": Вілкул розповів про ситуацію з водою у Кривому Розі [ Редагувати ]
Увечері у четвер, 8 червня, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що води у водосховищі Південному при ощадливому споживанні залишилося на півтора місяця. Про це він розповів на брифінгу за підсумками дня.
"Сьогодні о 03:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів, при нормі 16,8 метра. Для нас це означає, що в наше Південне водосховище вже перестала надходити каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, є запас при економному споживанні – наголошую, при економному – на півтора місяця", – сказав чиновник.
Він зазначив, що для нормального водопостачання міста потрібно здійснити три проєкти, один із них — спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури.
"Сьогодні відбулася нарада під головуванням Президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми реалізовуватимемо одночасно три проєкти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало" – сказав Вілкул.
За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, "Кривбасводоканал" працює майже у штатному режимі, а якість води контролюється фахівцями.
"Повірте, фахівці "Кривбасводоканалу" та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Всім разом допомогти їм – зараз наше спільне завдання. І ваша допомога – це економія, економія та ще раз економія", – сказав він.
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