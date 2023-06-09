У Херсонській області зафіксували зменшення рівня води. За останню ніч вода спала на 20 см.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

Він зазначив, що на правому березі Херсонської області вода тримається на рівні 5,38 метра, у Херсоні - 5,35 метра. Проте рівень води поступово починає зменшуватися.

"Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини, рятуємо і друзів менших - евакуйовано близько 550 тварин", - заявив Прокудін.

Очільник області закликав жителів з підтоплених районів евакуюватися, оскільки залишатися там небезпечно.

При цьому Херсонська ОВА закликає волонтерів з човнами, які планували допомогти з рятувальною операцією, не їхати до Херсона через безпекову ситуацію.

"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", - йдеться у повідомленні.