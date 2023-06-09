У Воронежі дрон врізався у житловий будинок [ Редагувати ]
У російському Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок. Через інцидент постраждали троє людей.
Про це повідомляють Telegram-канали Baza, Shot і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Губернатор написав, що дрон упав на вулиці Бєлінського у Воронежі.
За його словами, троє людей посіклися осколками скла. Їм надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Російські Telegram-канали припускають, що дрон летів у бік авіаційного заводу на вулиці Ціолковського. За однією з версій його почали глушити РЕБ, дрон повело і він збився зі шляху.
Повідомляється, що безпілотник йшов на висоті 200 метрів, був сірого кольору з розмахом крил1,5 метра.
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