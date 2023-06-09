8 червня росія передала Угорщині 11 військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони". Передача бранців відбулася з "благословіння" глави Російської православної церкви Кирила, повідомляє РПЦ.

Заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив виданню ATV передачу його країні 11 українських військовополонених закарпатського походження.

Акція була проведена у дусі християнського милосердя. Це був жест Російської православної церкви щодо Угорщини.

Жолт Шем'єн уточнив, що займався координацією перевезення закарпатських бранців до Угорщини.

Міністерство закордонних справ України просить офіційний Будапешт надати українському консулу доступ до українських громадян, яких передали Угорщині з російського полону. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Звільнення українських військовополонених - це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.

До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови".