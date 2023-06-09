Чи буде зміна курсу? Президентські вибори у Туреччині закінчилися перемогою Реджепа Таїпа Ердогана. Однак багатьох в Україні хвилює питання, яким буде подальший курс Анкари під час російського вторгнення, що триває. Чи й надалі Туреччина постачатиме Україні зброю, зокрема, знамениті безпілотники "Байрактар"?

Україна та Туреччина впродовж багатьох років тісно співпрацюють у військово-технічній сфері. Ще до війни Київ замовляв військову продукцію, яка коштувала сотні мільйонів доларів.

Крім цього, турецька компанія-виробник БПЛА "Байрактар" планувала використовувати українські двигуни для всіх своїх нових безпілотних літальних апаратів, що передбачало тісне співробітництво між двома країнами.

На додаток, турецька сторона збудує в Україні завод та спільний навчально-випробувальний центр з експлуатації безпілотників "Байрактар" у районі Василькова.

У 2020 році Анкара остаточно стала одним з головних партнерів з питань національної безпеки України. Після початку війни Туреччина у рамках військової співпраці з Україною у серпні 2022 року розпочала активну підтримку, передавши 50 турецьких бронемашин Kirpi.

Надалі планувалося передати ще 150 бронемашин цього типу. Однак точних термінів постачання машин так і не було названо.

Безумовно, перемога Ердогана на виборах не поставила Україну у вигідніше становище під час війни. Але багато експертів сходяться на думці, що Ердоган "зрозуміліший" для України союзник.

Саме він зупинив російські військові кораблі і не дав їм пройти через Босфор у Чорне море, виконавши конвенцію Монтре. Але саме Ердоган допомагає Росії обходити санкції, що збагачує бюджет агресора.

Багато військових контрактів, укладених з Туреччиною ще задовго до війни, вже виконано. Наприклад, частина української броньованої техніки оснащена турецькими бойовими модулями.

На БТР-60 та броньовику "Козак 2М1" можуть бути встановлені модулі SARP Dual та SARP KPVT. Крім цього, український ПТРК "Скіф" має компонент турецького походження - тепловізор компанії Aselan.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Туреччина поставила в Україну високоточні ракети TRLG-230 та ракети "повітря-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення для Bayraktar TB2. Також турецька сторона передала Києву ПЗРК Sungur IIR.

Аналіз соціальних мереж показав, що ЗСУ використовували турецьке РСЗВ T-122 Sakarya для виконання бойових завдань. Разом з тим, у мережі публікувалися кадри, на яких помічено касетні 155-мм снаряди М483А1 виробництва турецької компанії МКЕ, поставлені в Україну.

За інформацією джерел у Міністерстві закордонних справ України, наразі відсутнє розуміння, чи будуть чинні контракти виконані у термін.

На умовах анонімності співрозмовники з державного підприємства "Прогрес" розповіли, що Міністерство оборони України у квітні 2023 року уклало контракт на постачання українського обладнання до Туреччини для виробництва патронів 7,62-39 мм.

Також у рамках травневої угоди 2023 року через держпідприємство "Спецтехекспорт" має бути придбано 1700 40-мм автоматичних турецьких гранатометів RDS 40-AGL, 1250 кулеметів M2 QCB, вартість яких склала $512,7 млн.

Джерела зазначили, що якщо перший контракт був важливим саме для Анкари, то другий має особливу важливість для контрнаступу.

Обіцяне озброєння поки що не було отримано. Це викликає занепокоєння і в лавах чиновників МЗС та Офісу Президента.

За словами одного зі співрозмовників, турецька сторона активно укладала контракти та вела переговори до початку виборчого процесу у Туреччині. Але під час президентських перегонів багато контактів тимчасово було припинено.

На Банковій вважають, що передвиборча діяльність Туреччини та поствиборча співпраця можуть змінитися. За словами співрозмовника з ОП, активність Анкари до виборів могла бути частиною "передвиборчого ходу" Ердогана з метою заручитися підтримкою Заходу та України.

Наприклад, перший український корвет типу ADA (прибережний бойовий корабель, який має можливості 3 протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі) "Гетьман Іван Мазепа", збудований Туреччиною на замовлення України, спустили на воду у жовтні 2022 року. Нині його добудовують на плаву.

Другий корвет даного типу був замовлений Україною та будується на корабельні Турецької Республіки. Але це лише офіційна інформація. На сьогодні практично немає даних про хід будівництва кораблів для українського флоту.

У свою чергу, Анкара не поспішає ділитися результатами будівництва. Водночас під питанням перебуває ще один морський контракт ДП "Прогрес" для Головного управління розвідки від 13 квітня 2023 року.

У рамках укладеної угоди Туреччина зобов'язалася поставити катер MRTR-16 вартістю $4,1 млн. За словами джерела, катер так і не було передано для початку виконання бойових завдань.

Джерело з МЗС наголосило, що Київ найближчим часом очікує від турецької сторони початку переговорного процесу в рамках військово-технічного співробітництва.

Українська сторона сподівається, що президент Ердоган не змінюватиме економіко-політичну стратегію щодо України.

При цьому в Києві були впевнені, що прихід турецької опозиції до влади міг би покращити відносини між Туреччиною та Заходом, включаючи США, ЄС та НАТО. Безперечно, це значно вплинуло б на збільшення підтримки України.

Але, як було сказано вище, від Ердогана не чекають зниження темпів військової підтримки України. Подальша співпраця включає не лише підвищення рівня ВПК двох країн, але й дає можливість спільного розвитку у виробництві двигунів, космічних ракет, що, у свою чергу, є ключовим фактором зростання оборонної промисловості.