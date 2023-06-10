Паніка у Криму. Жителі тимчасово окупованого росією півострова вимагаються від квазівлади води! І скаржаться на те, що з кранів в них тече бруд і глина. І це все - наслідки підриву рашистами Каховської ГЕС на Херсонщині.

То кому росіяни зробили гірше? Що чекає на Крим і його мешканців найближчим часом? І про історичні паралелі - як російський, а раніше радянський режим, вже провокував штучні екологічно-техногенні катастрофи для досягнення військових цілей ціною людських життів.

Коричнева, брудна, глиняна - ось така вода відтепер тече із кранів жителів Криму.

А что ж глина одна идет. Может где-то прорвало...

Не "десь прорвало", а терористка-росія зруйнувала на Херсонщині Каховську ГЕС, і цим спричинила проблеми із водопостачанням в окупованому нею ж Криму. Та, схоже, жителів півострова влада не спромоглася навіть попередити про небезпеку. Залишились без прісної води на роки, адже саме Каховська ГЕС забезпечувала необхідний рівень води для наповнення Північнокримського каналу.

Єгор Фірсов, еколог, ексголова Держекоінспекції:

Подача прісної води до Криму під великим питанням з точки зору використання її водозабору. До того ж у воді є величезна кількість інфекцій зараз.

За даними екологів, Крим може залишитися без води на 10-15 років, зокрема без питної. у мережі вже з'явився графік підвезення води у Керчі на 7 червня. Про проблеми також повідомляють у Євпаторії та Джанкої. Однак гауляйтер Криму Аксьонов - спростовує небезпеку, буцімто запасів питної води достатньо. Водночас ризик обміління Північнокримського каналу підтвердив.

Олексій Буряченко, політолог:

Окупаційній владі завжди начхати на інтереси громадян. мілітаризований Крим буде споживати велику кількість води. А звичайному сільському господарству і людям буде значно менше.

Бо на людей російській окупаційній владі - начхати. Смерть, знищення майна, забруднення внутрішніх вод, загибель тварин, розповсюдження інфекцій, проблема зі зрошенням сільгоспземель, опріснення Чорного моря й нестача питної води - ось на що путін наразив навіть тих, кому роздавав російські паспорти.

Олексій Буряченко, політолог:

Умисним підривом Каховської ГЕС знищили майно і нанесли великої шкоди життю та здоров'ю тим самим людям, які вони вже теоретично називали своїми. Вони знищили й свої військові позиції, не повідомили своїх військових. Вони затопили їхні позиції, затопили техніку, бліндажі.

Максим Джигун, політолог:

Вони вже для себе на ментальному, моральному рівні готуються до здачі цієї території. Але зважаючи на те, що затоплення Херсонщини й випуск фактично найбільшого водосховища в Україні загрожує життю мешканців Криму, дає підозри думати про те, що і про Крим росіяни мають неоднозначні якісь очікування, зокрема з можливістю відходу звідти.

Тож на думку експертів, провідний мотив підриву росіянами Каховської ГЕС - завадити контрнаступу ЗСУ й "розмити" відсутність успіхів російської армії в захопленні українських територій. І за подібним сценарієм кремль діє не вперше. 82 роки тому під час Другої світової війни, щоб запобігти наступу німецьких військ, радянські спецслужби також спровокували штучну техногенну катастрофу - заклали вибухівку і підірвали греблю ДніпроГЕСу в Запоріжжі - найбільшу на той час дамбу Європи. Тоді загинули тисячі людей.

Олексій Буряченко, політолог:

Загиблих було від 20 тисяч до 80 тисяч. Величезна хвиля буквально змітала все на своєму шляху. І будинки й цілі населені пункти, зокрема, вона змила і тих же радянських солдатів.

Максим Джигун політолог:

І найганебніше в цій історії те, що і в 41-у році, і у 23-у росіяни не повідомили навіть мешканці: не сказали людям, що вони планують підрив цієї дамби. Це підтверджує те, що ні у 20-му столітті, ні у 21 столітті для росіян цінність людського життя є мінімальною. Вона для них нічого не значить.

Як і ціна правди: у 1941-му у підриві ДніпроГЕС радянська влада звинуватила німців, як і нині у "каховському теракті" рашисти цинічно перекладають вину на українців.

А ще підривом дамби на Херсонщині росіяни хотіли приховати свої воєнні злочини, кажуть експерти й проводять ще одну паралель - із Куренівською трагедією, яка трапилась у 1961 році в Києві. Техногенна катастрофа, коли селевий потік із Бабиного Яру - відходи від цегельних заводів - крізь прорвану дамбу затопив значну частину столиці й призвів до численних жертв.

Максим Джигун, політолог:

Після того, як трапилася трагедія, вона була звичайно не свідомою, але вона залила величезну частину Києва пульпою, глиною й іншими рідинами, які позбавили життя сотень людей. Росіяни протягом тривалого часу замовчували цю трагедію.

Як зараз у випадку з Каховською ГЕС бреше путінський режим, жертвуючи заради своїх військово-політичних цілей кримчанами й тими, кому він роздавав російські паспорти.