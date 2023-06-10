Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України та участь в авіакоаліції [ Редагувати ]
Уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським у Києві.
За його словами, Канада надала Україні понад 8 млрд доларів, також - понад один мільярд доларів військової допомоги.
"Наш бюджет розширено до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відновлення та реконструкції. Ми надамо 500 млн доларів нового фінансування для військової допомоги", - заявив Трюдо.
Він повідомив, що Оттава передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.
Також Трюдо оголосив, що Канада приєднається до багатонаціональних зусиль з навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
"Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також приєднаємося до ініціативи навчань з управління танками Leopard", - заявив канадський прем'єр.
по темі
Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей
Дипломатичні відносини з Африкою відкриють для України нові можливості
Засідання "Рамштайн-12" - дуже знакове для України
Канада передасть Україні 43 ракет класу "повітря-повітря"
Африканському союзу необхідно вимагати від росії припинити блокаду українських морських портів, що перешкоджає експорту зерна