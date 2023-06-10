Трагедія на Каховській ГЕС: як допомагають Україні партнери [ Редагувати ]
США та ЄС оперативно відреагували на катастрофу на Каховській ГЕС. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
"Нажаль, це не перша така стримана реакція міжнародних організацій. Які у них причини? На мою думку, десь якісь бюрократичний момент, а десь, нажаль, ми маємо це констатувати, можливо побоєння реакції агресора. Я аналізував реакцію західних медіа. Але є такий наратив, який, на жаль, не перший раз з'являється у цих медіа. Доводиться чути, що дві сторони обвинувачують одна одну. І тих доказів навіть, які з'являються, вони не заходять чомусь в західних медіа. Так, не в усіх. Хочеться сказати, що більшість медіа намагаються давати об'єктивну оцінку тому, що сталось", - зазначив Жовква.
Він додав: "Є швидка реакція від США. У них є така інституція, яка дуже швидко відреагувала на гуманітарну допомогу Україні. Конкретні першочергові потреби: медикаменти, питна вода, обладнання для відкачування води - вони надавали. Хочу також позитивно відзначити реакцію ЄС. Євросоюз має відповідний механізм цивільного захисту, куди входять держави-члени ЄС. Вже 11 країн ЄС виділили конкретні фінансові внески чи допомогу".
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