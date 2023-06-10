Підрив греблі Каховської ГЕС – це пряма відповідальність росії. І москва нестиме за це відповідальність.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда", - заявив він.

Трюдо наголосив, що війна росії в Україні катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім'ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу.

"Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС - це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій - надважкі", - заявив канадський прем'єр.