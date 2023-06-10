Трофейна гармата Д-30 працює на користь наших військових [ Редагувати ]
Трофейна техніка - на озброєнні наших захисників. Українські військові продовжують захоплювати російські БТРи й танки на полі бою, аби потім використовувати ці машини - проти тих же росіян.
Наші колеги з Військового телебачення завітали до підрозділу бійців, який має на озброєнні трофейну гармату Д-30.
Марія Бібік, кореспондентка Військового телебачення України:
Зараз приїхали до наших хлопців артилеристів на позицію з дуже цікавою назвою "Катастрофа". Тож зараз побачимо, що чекає росіян.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Кацапи за вами полюють? Зараз побачите кількість приходів.
Це трофейна гармата Д-30. Бійці вибороли її у боях на Миколаївщині. Зараз успішно використовують проти російських загарбників.
Аркадій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це планшет з програмою спеціальною. Сюди приходять цілі для початку, потім коригування по цілях. Я за допомогою програми опрацьовую безпосередньо, навіднику даю ці цілі - указання, тобто приціл, кутомір, рівень.Він наводиться на цілі й ми працюємо.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Судячи з коректури, що нам повтор, що ми попали по цілі. 2 снаряди зайшло в ціль, перший пристрілочний. Якщо це піхота, то вона не так швидко втече, а якщо це БМП - вона може дуже швидко втекти зі своєї позиції. Були випадки, коли ти просто не встигаєш, вже підвівся під неї, а вона просто починає втікати, а снаряд в дорозі. А снаряд летить від 35 до хвилини.
А отже, задачу виконано на відмінно. Бійці потрапили точно в ціль. Втім не час відпочивати. На черзі - нова бойова задача.
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