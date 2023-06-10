Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб рф. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення росією. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляється на сайті уряду.

Міністр закордонних справ, сьогодні оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти рф. Ці нові заходи є прямою відповіддю на спроби росії знищити культурні об’єкти, установи та ідентичність України.

Із сьогоднішнім оголошенням Канада вводить санкції проти осіб, пов’язаних із розкраданням росією українських культурних об’єктів, щоб протистояти спробам кремля "русифікувати" українську культуру.

У списку осіб, які потрапили під санкції, є українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з росією.

До нього також входять новостворені структури на тимчасово окупованих територіях України, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичні та юридичні особи, пов’язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці росії.