Сили ППО знищили три "Шахеди" в небі Дніпропетровської області [ Редагувати ]
російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе Дніпропетровську область. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три "Шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину.
За його словами, також окупанти били по області та з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.
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