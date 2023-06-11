російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе Дніпропетровську область. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три "Шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину.

За його словами, також окупанти били по області та з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.

Війська рф завдають ударів по Україні за допомогою "Шахедів"