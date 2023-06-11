Рівень води продовжує падати: яка ситуація в Херсонській області [ Редагувати ]
32 деокупованих населених пункти у Херсонській області залишаються підтопленими. За ніч рівень води впав ще на 26 сантиметрів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункти. У воді - 3784 оселі, вода потроху відступає. На ранок її рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів. На правобережжі евакуйовані 2716 осіб.
Ситуація на Лівобережжі, на жаль, позитивної динаміки не має. Швидкість спаду води зменшилась, а евакуація цивільних провалена. російські окупанти відбирають у людей човни, щоб самостійно відплисти з постраждалих районів.
За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, на Лівому березі вода розмила боєприпаси та міни, які зберігались у військових точках та складах росіян поблизу Дніпра. Вибухонебезпечні снаряди наразі дрейфують по воді через що можуть нести загрозу цивільним.
Перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи - вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. У цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Усе це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку.
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