"Свідчення підтримки нашої країни": Зеленський подякував ОАЕ [ Редагувати ]
У неділю, 11 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Цінуємо візит Міністра з питань зміни клімату і навколишнього середовища ОАЕ, Голови Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі до України.
"Розглядаємо його як свідчення підтримки нашої країни такою впливовою державою, як ОАЕ", - додав він.
Формула миру та відбудова України – робимо все, щоб залучити якнайбільше сили світу.
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