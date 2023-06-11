У Криму можуть виникнути проблеми з доступом до прісної води після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Через підрив гідроелектростанції обміліло Каховське водосховище, звідки бере воду Північно-Кримський канал. Британська розвідка вважає, що скоро вода перестане надходити до півострова. Це погіршить доступ до прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Однак російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення за допомогою водосховищ, обмежень води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з росії.

При цьому розвідка зазначає, що жителям окупованих рф територій загрожує санітарна криза з підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.