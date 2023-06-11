Окупанти скинули дві авіабомби на Херсонщину (фото) [ Редагувати ]
Російська авіація скинула дві бомби на селище Козацьке на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Російська авіація вдарила по Козацькому. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша - поблизу дитячого садочка.
На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.
по темі
Російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Шестеро людей отримали поранення.
Через повінь після підриву Каховської ГЕС російські загарбники на лівому березі Дніпра відійшли за Олешки та за Голу Пристань. Звідти вони продовжують гатити по Херсону. Під артилерійськими ударами - Корабельний та Дніпровський райони міста. Лише минулої доби 200 снарядів прилетіло, 41 обстріл був.
Російські окупанти минулої 65 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 365 снарядів. Минулої доби через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення
Російські військові зранку в суботу, 27 травня, обстріляли приватні будинки у Садовому на Херсонщині. Поранена 61-річна жінка. Її доставили до обласної клінічної лікарні в стані середньої важкості. Також рашисти вдарили по Херсону, там пошкоджене приміщення ліцею
У вівторок, 23 травня, окупанти обстріляли смт Козацьке Херсонської області