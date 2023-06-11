Рівень води на Херсонщині впав на метр. З трьох сіл - Миколаївки, Львове та Ольгівки вода вже пішла, там потроху сохнуть дороги. Підтопленими на правому березі загалом лишаються 32 населених пункти, на тимчасово окупованому лівому березі – 14.

Триває евакуація людей. Буквально годину тому стало відомо, що армія рф обстріляла евакуаційний човен. Шестеро людей отримали поранення. Їх ушпиталили. У наступній годині чекаємо на включення Олександра Прокудіна, голови Херсонської обласної військової адміністрації. Дочекайтеся. Дізнаємося всю останню актуальну інформацію.

А далі - матеріал Андрія Анастасова про евакуацію херсонців, яка ускладнена ворожими обстрілами.

У підтоплених районах Херсона рівень води продовжує падати і сьогодні становить вже трохи більше чотирьох метрів. Евакуація людей та тварин триває, але доволі часто її доводиться призупиняти через ворожі обстріли. Лише вчора рашисти випустили по місту тридцять два снаряди.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Ну, це дуже ускладнює, тому що після кожного виходу чи сповіщення про те, що обстріл, всі люди повинні сховатися, лягти на землю. Але коли волонтери пливуть на човні, в них немає можливості і немає часу сховатися.

Окупанти цілеспрямовано гатять саме по тих ділянках, де відбувається евакуація. Поранені вже є серед працівників ДСНС, поліції, волонтерів та самих врятованих. Сьогодні роботам заважає також і дощ, і це вже не кажучи про інші чинники.

Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області:

Ну, зараз все, що нанесло водою, великою водою - зараз воно розриває і човни гумові, дуже важко пройти. Коли мілко, важко пройти, коли глибоко, важко пройти - тому є певні незручності у рятувальній операції, але вона продовжується. Всі дії відбуваються та проводяться з урахуванням заходів безпеки для особового складу.

Людей, які звертаються по допомогу, в останні дні значно поменшало, але запити все ще надходять. Ось серед евакуйованих - мешканці дев'ятиповерхівки. Думали, перечекають повінь, але не витримали без електрики та зв'язку. На сьогодні на правому березі Дніпра із зони лиха вивезли вже понад дві тисячі сімсот людей.

Олексій Погромський, житель Херсона:

Эвакуировались почему - потому что ждали пока …мы не могли выйти из подъезда! То есть я бы ещё вышел - я, как мужчина, подплыл бы, собака тоже, а вот женщине - уже тяжело. И плюс сумки, документы - то есть было выше моего роста: у меня метр семьдесят с копейками - ну, считайте, метр восемьдесят - в подъезде было выше меня ростом.

Врятованих херсонців відразу відправляють до спеціальних евакуаційних пунктів, які розташовані по місту. Тут забезпечують одягом, ліками, їжею, а також дають місце, де можна тимчасово пожити тим, хто не хоче виїжджати з Херсона. Але головне: спочатку надають психологічну допомогу.

Інна Павлюченко, представниця Організації та управління Верхового комісара ООН у справах біженців:

Якщо травмуюча подія відбувається і ситуація гострого стресу - бажано за змогою надавати першу психологічну допомогу в перші дні, в перші хвилини, в першу добу - і це буде більш важливо, дієво для людини, щоб налаштувати свою психіку для подальшого життя, опанувати себе.

Сюди потрапила і жителька Херсона Лідія Дирдира. І в неї власний рецепт боротьби зі стресом... Квіти.

- А це я сама нарвала - я пішла трошки пройтися - думаю, де ж я знаходжусь… А якщо хочеться букет квітів нарвати, значить, життя - слава Богу! І в душі, і на насправді! Оце моя койка, слава Богу, постіль дали, добре спала вночі.

Будинок пані Лідії у приватному секторі майже повністю затопило на другий день повені. Жінка розповідає: цілу ніч довелося простояти на даху.

Лідія Дирдира, жителька Херсона:

С крыши меня сняли! Можно сказать, голая, босая! Меня дверь не выпустила! Почему - потому что уже было столько воды во дворе - и я не могла выйти! - А поїхати далі у якесь місто? - А чого я буду їхати, якщо моя хата там! Спаде вода, то я ж подивлюся: чи можна там буде жити, чи ні!

При цьому у підтоплених будинках у Херсоні й досі залишається велика кількість людей, які не хочуть покидати оселі. До таких звертається місцева влада: просить невідкладно подавати заявку та виїхати, щоб на наражати на небезпеку ані себе, ані аварійні служби.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Багато людей просто не хочуть виїжджати і просто чекають, коли їм привезуть всю їжу, воду і це не дуже правильно у відношенні до наших правоохоронних органів, до рятувальників і волонтерів, які, ризикуючи своїм життям, возять їм їжу і необхідні речі, а ці люди просто сидять вдома і не хочуть виїжджати.

Що ж стосується лівобережної Херсонщини, то там ситуація значно складніша: евакуація повністю провалена. Окупанти не лише не допомагають місцевим жителям врятуватися, але й навіть перешкоджають цьому: відбирають у людей човни для того, щоб мародерити у покинутих будинках.