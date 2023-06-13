Артилеристи допомагають звільняти українську землю [ Редагувати ]
А далі - про те, як звільняти нашу землю допомагають артилеристи. Наш наступний сюжет - створений спільно з кореспондентами військового телебачення. Подивіться.
Наші артилеристи виїхали на позицію. Від аеророзвідки вони отримали звістку, що ворог активізувався.
Позивний "Балу", військовослужбовець Збройних сил України:
Працюємо на БМ21 Град старенька, но удачна машина. Знищуємо цілі на ура. - А по яких цілях зазвичай працюєте? - Та різні цілі. Може бути склад з БК, може бути піхота, може бути арта - цілі різні можуть дати, ми цілей не бачимо, нам дають координати, ми по них і працюємо.
Тільки-но координати підтверджені - починається активна фаза роботи. Дії бійців - доведені до автоматизму.
Позивний "Бакс", військовослужбовець Збройних сил України:
Робота залежить від їхніх дій або наших дій. Якщо ми наступаємо, то роботи буде більше. Коли противник наступає, то ми бачимо зосередження їхніх сил, видно коли зосереджуються у великій кількості. Наступають - ми відпрацьовуємо навіть з іншими видами озброєння, САУ, пушки.
Олександр Осовський, кореспондент Військового телебачення України:
Хлопці на "Градах" вже відпрацювали, тому зараз швидко покидаємо позицію і відправляємось на позиції, де будуть працювати з гармати.
Зазвичай працюють артилеристи в тандемі з декількома екіпажами. Так ворогу важче визначити місце пострілу.
Позивний "Фізрук", військовослужбовець Збройних сил України:
За рахунок контрбатарейної системи визначають квадрат звідки працювала наша артилерія. 3-4 прихода, щоб потушити точку вогню. А інколи й на ураження працюють, і приходиться довго сидіти в бліндажі.
Попри небезпеку артилеристи гатять по загарбнику щодня, рятуючи життя нашій піхоті та знищуючи ресурси окупантів.
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