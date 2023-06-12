Прем'єр Японії Кішіда вважає Україну захищеною "ядерною парасолькою" Китаю [ Редагувати ]
Японія вважає, що Китай, відповідно до домовленостей між Пекіном та Києвом, дає Україні захист від застосування щодо неї ядерної зброї. Таку думку висловив японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда під час дебатів у комітеті нижньої палати парламенту.
Відповідаючи на запитання, чи захищена Україна "ядерною парасолькою", я скажу, що мені відомо про домовленості між Китаєм та Україною щодо ефективної співпраці. У спільній заяві, опублікованій на той час, йдеться, що Китай згоден надати Україні взаємні гарантії безпеки у разі вторгнення в Україну або загрози вторгнення із застосуванням ядерної зброї.
У грудні 2013 року за підсумками візиту тодішнього президента України Віктора Януковича та його переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном було оприлюднено спільну заяву про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства.
Зокрема, у ній наголошувалося, що китайська сторона, відповідно до положень резолюції 984 Ради Безпеки ООН, а також на підставі заяви уряду КНР від 4 грудня 1994 року про надання Україні гарантій безпеки, зобов'язується за жодних умов не застосовувати ядерну зброю і не загрожувати її застосуванням проти України як держави, яка не володіє ядерною зброєю.
Крім того, в умовах, якщо Україна стане жертвою агресії з застосуванням ядерної зброї чи загрози здійснення такої агресії, Китай підтверджує надання Україні відповідних гарантій безпеки, йшлося у документі.
Нагадаємо, Японія передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тисяч продовольчих пайків.
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