Японія передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тисяч продовольчих пайків [ Редагувати ]
Японія передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тис. пайків продовольства. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками переговорів у Хіросимі на саміті G7.
На підставі запиту української сторони буде надано 100 вантажівок та інших транспортних засобів сил самооборони та близько 30 тис. пайків продовольства.
Володимир Зеленський подякував Японії за виділений пакет фінансової допомоги у розмірі $7,6 млрд, а також за рішення взяти на лікування до центрального госпіталю Сил самооборони поранених українських захисників.
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