До України вперше прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда (фото) [ Редагувати ]
До Києва прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. На вокзалі його зустріла заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.
Візит тримали в таємниці до самого приїзду Кішіди. Напередодні він зустрічався у Нью-Делі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
МЗС Японії повідомило, що Кішіда висловить повагу президенту Володимиру Зеленському "за мужність та стійкість українського народу" та "засудить агресію росії проти України".
Прем'єр-міністр Кішіда, як Японія та "Велика сімка", головою якої є Японія, прямо передасть нашу солідарність та непохитну підтримку Україні.
На зустрічі у верхах з президентом Зеленським прем'єр-міністр Кіщіда рішуче засудить агресію Росії проти України та односторонню силову зміну статус-кво, а також підтвердить свою рішучість підтримувати міжнародний порядок, що ґрунтується на верховенстві права.
Перед зустріччю з Зеленським японський прем'єр відвідав Бучу, яка торік пережила російську окупацію.
Це перший візит Кішіди до Україну з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє прем'єр Японії та Зеленський спілкувалися у грудні телефоном.
З Прем'єр-міністром #Японії Кішідою Фуміо @kishida230 відвідали #Бучу,яка пережила російську окупацію минулого року.🇺🇦вдячна уряду Японії за те,що допомогли нам пережити складну зиму та надавали генератори для наших людей.З такими партнерами,як Японія,ми відбудуємо нашу країну. pic.twitter.com/pOR47GVvCm— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 21, 2023
Нагадаємо, військове командування Японії запропонувало передати Україні списані HIMARS.
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