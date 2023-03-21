До Києва прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. На вокзалі його зустріла заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

Візит тримали в таємниці до самого приїзду Кішіди. Напередодні він зустрічався у Нью-Делі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

МЗС Японії повідомило, що Кішіда висловить повагу президенту Володимиру Зеленському "за мужність та стійкість українського народу" та "засудить агресію росії проти України".

Прем'єр-міністр Кішіда, як Японія та "Велика сімка", головою якої є Японія, прямо передасть нашу солідарність та непохитну підтримку Україні. На зустрічі у верхах з президентом Зеленським прем'єр-міністр Кіщіда рішуче засудить агресію Росії проти України та односторонню силову зміну статус-кво, а також підтвердить свою рішучість підтримувати міжнародний порядок, що ґрунтується на верховенстві права.

Перед зустріччю з Зеленським японський прем'єр відвідав Бучу, яка торік пережила російську окупацію.

Це перший візит Кішіди до Україну з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє прем'єр Японії та Зеленський спілкувалися у грудні телефоном.

З Прем'єр-міністром #Японії Кішідою Фуміо @kishida230 відвідали #Бучу,яка пережила російську окупацію минулого року.🇺🇦вдячна уряду Японії за те,що допомогли нам пережити складну зиму та надавали генератори для наших людей.З такими партнерами,як Японія,ми відбудуємо нашу країну. pic.twitter.com/pOR47GVvCm — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 21, 2023

Нагадаємо, військове командування Японії запропонувало передати Україні списані HIMARS.