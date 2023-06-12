Ядерні держави збільшують кількість розгорнутих ядерних боєголовок на тлі російської агресії проти України. Про це повідомив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

У січні 2023 року з 12 512 боєголовок приблизно 9 576 перебували на складах для потенційного використання - це на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.

США збільшили кількість розгорнутих боєголовок з 1 744 до 1 770, росія - з 1 588 до 1 674. Загалом майже 2 тис. боєголовок - майже всі вони належать США та рф - перебували у стані підвищеної боєготовності (означає оснащення ними ракет або розміщення на авіабазах стратегічної авіації).

Лідери за кількістю розгорнутих боєголовок у січні 2023-го:

США - 1 770 (було в січні 2022-го - 1 744);

росія - 1 674 (1 588);

Франція - 280 (280);

Велика Британія - 120 (120).

Загалом у світі майже 3 844 боєголовок розгорнуті на ракетах та літаках. США та росія мають майже 90% усієї ядерної зброї.

росія значно випереджає США за кількістю боєголовок, що зберігаються - 2 815 проти 1 938. Загальна кількість боєголовок, розгорнутих і що зберігаються, у США не змінилося (3 708).

У росії цей показник зріс з 4 477 до 4 489. Загальна кількість боєголовок з урахуванням знятих з озброєнь становить 5 244 у США (-184) і 5 889 у росії (-88).

Дев'ять ядерних держав - Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, росія, США, Франція - продовжують модернізацію ядерних арсеналів. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєння, забезпечені ядерними арсеналами або здатні їх використовувати.

Китай збільшив свій ядерний арсенал з 350 боєголовок до 410. Йдеться про озброєння, що зберігається. SIPRI вважає, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським чи американським.

SIPRI очікує збільшення числа боєголовок у Великій Британії, виходячи з заяв влади. Проте країна раніше припинила публічно розкривати дані щодо розгорнутого озброєння.

Франція продовжувала роботу зі створення атомного підводного човна, оснащеного балістичними ракетами третього покоління, нової крилатої ракети повітряного базування.

Індія та Пакистан розширювали ядерні арсенали та продовжували розробку нових систем доставки. Пакистан є основним об'єктом ядерного стримування для Індії. Однак Нью-Делі працює і над створенням систем далекого радіусу дії, у тому числі тих, що можуть вражати цілі на території Китаю.

КНДР у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила понад 90 пробних ракетних пусків. Деякі із запущених ракет можуть оснащуватися ядерними боєголовками.

За даними SIPRI, КНДР створила 30 боєголовок і має у своєму розпорядженні матеріали для збільшення їхнього числа до 50-70.

Ізраїль, який офіційно не визнає наявності ядерної зброї, за інформацією експертів, проводив модернізацію арсеналу.

Світові ядерні арсенали (січень 2023)

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Кішіда вважає Україну захищеною "ядерною парасолькою" Китаю.