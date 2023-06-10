росія почне у липні розміщувати тактичну ядерну зброю у Білорусі. Про це президент країни-агресорки повідомив під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Два диктатори вкотре зустрілися у Сочі.

Тож чи стане Білорусь ядерною країною? І для чого це невизнаному президентові? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Лукашенко вкотре приїхав на поклон до путіна. Про розміщення ядерної зброї в Білорусі два диктатори розмовляли у неформальній обстановці курорту Сочі.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня завершується підготовка відповідних об'єктів, і ми негайно починаємо заходи, пов'язані з розміщенням відповідних видів озброєння на вашій території.

Мова про розташування в Білорусі російської тактичної ядерної зброї, тобто боєголовок невеликої потужності. Про це російський керманич оголосив у березні цьогоріч. І вже тоді, за його словами, 10 білоруських літаків були готові до застосування такого типу озброєння.

Минулого ж літа москва передала Білорусі комплекс "Іскандер", що також може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

Наприкінці лютого торік завдяки так званому референдуму режим Лукашенка протягнув зміни до конституції, що прибрали з основного закону положення про нейтралітет та без'ядерний статус Білорусі. Мовляв, це було потрібно для запуску першої атомної електростанції в країні. Тоді невизнаний президент про перспективи ядерного озброєння говорив туманно.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):

У разі потреби, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші супротивники, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а ще й надядерну, перспективну. Для того, щоби захистити свою територію. Якщо жодних загроз з боку недружніх країн не буде, то ядерна зброя в Білорусі 100 років не потрібна.

Тим часом уже наприкінці травня цьогоріч стало відомо, що Білорусь споруджує сховища для ядерних боєголовок, а Олександр Лукашенко заявив, що їх переміщення до країни нібито вже розпочалося.

Для чого такі ядерні ігри двом диктаторам?

Лукашенко намагається таким чином здобути більше ваги та закріпитися при владі. А путін - шантажує захід, підвищуючи ставки. Цікаво, що у британському Інституті вивчення війни найбільші ризики від розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі вбачають саме для Мінська. Адже це вимагає повного доступу російського військового керівництва до всіх мілітарних потужностей країни.

Схожої думки й Україна. кремль узяв Білорусь у ядерні заручники - вважає секретар РНБО Олексій Данилов.

Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна.

Ну і Вашингтон, якого кремль вважає основним супротивником, на намагання втягнути себе у ядерні перегони, схоже, не повівся.

Метью Міллер, речник Державного департаменту США:

Як ми чітко заявили, використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї в цьому конфлікті матиме серйозні наслідки. Але у відповідь на це повідомлення я лише додам, що ми не бачили жодних підстав для коригування нашої стратегічної ядерної позиції чи будь-яких ознак того, що росія готова застосувати ядерну зброю.

Спорудження ядерного сховища Мінськ планує завершити до 1 липня. Чи стане після його заповнення Білорусь ядерною країною? Експерти вважають, що ні. Адже рішення щодо застосування цієї зброї все одно цілком і повністю ухвалюватиме москва - так прописано в угоді. І це підтвердив сам Лукашенко. Та й на розклад і кількість ядерних сил у Європі такі маневри - аж ніяк не вплинуть.