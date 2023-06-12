ЗСУ звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя [ Редагувати ]
Запорізька окрема бригада територіальної оборони звільнила селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. Про це повідомила бригада повідомила у Facebook.
4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село НОВОДАРІВКА. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів.
Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх!
Підтвердження цієї інформації Генштабом, Міноборони або Офісом президента наразі немає.
Раніше ЗСУ повідомили про звільнення селища Сторожове Донецької області.
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