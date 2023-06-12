Мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуть до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік. Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю іспанському радіо Onda Cero.

Думаю, що він (путін - ред.) чекає на результати американських виборів. До цього не варто очікувати початку мирних переговорів.

На думку Борреля, "війна розгорталася б зовсім інакше", якби президентом США був Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Офіційно переговори між Україною та росією були припинені у травні 2022 року з ініціативи Києва.

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з росією, поки її президентом є володимир путін. У травні 2023 року Зеленський заявив, що йому було б важко говорити з путіним до виведення російських військ з території України.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що "є лише один мирний план щодо України - план Зеленського".