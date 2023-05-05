ЄС вважає єдиним мирним планом щодо України план українського президента Володимира Зеленського, китайську ініціативу Брюссель не сприймає всерйоз, оскільки це "набір добрих побажань". Про це глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив 5 травня на експертній конференції щодо стану Євросоюзу у Флоренції, яку транслювала Єврокомісія.

Є лише один мирний план щодо України - план Зеленського. Китайський план - це просто набір благих побажань, це не мирний план. І, звісно, росіяни не приймуть український план. Мирні плани - це добре, але Росія заявляє, що має воєнні цілі, і вона продовжить їхнє досягнення, продовжить бомбардувати. Яка розмова про мирний план можлива за таких умов?

Боррель зазначив, що китайські ініціативи критикують на Заході, оскільки країна перебуває на боці Росії.

Звичайно, Китай перебуває на боці Росії, але він не постачає їй зброї, поки що, принаймні. І він міг би зіграти позитивну роль у цьому конфлікті.

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У листопаді 2022 року Володимир Зеленський представив план мирного врегулювання війни з росією. Серед пунктів плану - повернення Україні територій у межах 1991 року та виплата репарацій. У Кремлі ці вимоги назвали відмовою від переговорів.

24 лютого МЗС Китаю опублікувало мирний план щодо врегулювання в Україні з 12 пунктів. У ньому зокрема закликали припинити воєнні дії та "відмовитися від менталітету холодної війни". Київ та Вашингтон розкритикували ініціативу.

26 квітня голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, за підсумками якої домовився направити до Києва спецпредставника, який проведе переговори з усіма сторонами щодо припинення війни.