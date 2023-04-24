Боррель закликав готуватися до мирних переговорів, але з "позиції сили" [ Редагувати ]
Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що західним союзникам необхідно розпочати підготовку до мирних переговорів між Україною та росією, але наголосив, що Київ має брати участь у можливих переговорах з позиції сили. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Monde.
Я знаю, що ми повинні почати готуватися до миру, але це залежатиме від балансу сил на полі бою. Україна має зайняти позицію сили, коли справа дійде до переговорів про мир. Давайте не дурити себе.
При цьому Боррель наголосив, що постконфліктний період "не настане завтра".
За словами головного європейського дипломата, Євросоюз поки не готовий подати 11-й пакет санкцій проти росії і не знає, чи буде до нього включено "Росатом".
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