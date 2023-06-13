Кілька років дівчина працювала рятувальницею, тепер здобуває й інші навички - навчається на водолаза-сапера.

На ділянках Каховського водосховища виявляють боєприпаси. Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС чимало вибухівки потрапило у Чорне море. Через дії країни-агресорки українські водойми забруднені мінами та нерозірваними снарядами. З ними працюють водолази-сапери.

Наступний наш сюжет про Тетяну Мордач - першу в Україні жінку, яка не тільки здобула фах водолаза, а й взялася опановувати підводне розмінування. Днями вона завершить навчання і почне працювати.

Ризик і небезпека - з цим асоціюється робота водолаза.

Валерій Оганесян, керівник навчального пункту підготовки водолазів:

Професія цікава, професія, яка потребує особливої мужності, тому що не кожна людина може зануритись під воду і виконувати якісь роботи.

Аби навчатися підводної справи, є обмеження лише за віком.

18 років мінімум, 40 років максимум.

Втім, вперше у водолазному центрі навчається жінка.

Тетяна Мордач, студентка за фахом водолаз-сапер:

Дуже хотіла випробувати себе в ролі водолаза, мені дуже сильно подобалось, я з дитинства полюбляла плавати в водоймі, занурюватись на глибини.

Ставок, що надихнув Тетяну на майбутню кар'єру - у мальовничому селі Бондурівка на Вінниччині.

Тетяна Мордач, студентка за фахом водолаз-сапер:

Де родилася, де проживають мої батьки, молодша сестра, яка також пішла по стопах своєї старшої сестри, зараз вона навчається у військовому ліцеї. Там є мій улюблений ставок.

Кілька років дівчина працювала рятувальницею, тепер здобуває й інші навички - навчається на водолаза-сапера.

Усупереч жіночим прагненням, у цій професії дівчина додає собі вагу.

Мені потрібно десь 7-8 кг на мою вагу вантажу, щоб відрегулювати плавучість і виставити її на нуль.

Підготовка до занурення - ретельна та вже звична, відпрацьована.

Однак не кожного зарахують у студенти-водолази. Спочатку - перевірка барокамерою.

Майбутній водолаз або лягає, або сідає, як йому зручно. Потім ми зачиняємо за ним люк, і за допомогою трубопроводів вентилів починаємо підіймати тиск всередині барокамери. Ми використовуємо глибину 20 метрів. Який же ж ти водолаз, якщо ти барокамери боїшся, шо ж з тобою тоді під водою робити.

Тим часом студенти - на дні басейну, а інструктор контролює виконання завдання на екрані.

Сергій Дубровін, водолаз-інструктор:

Студенти приступають до остробки боєприпаса. За допомогою спеціального кінця, спеціальною обв'язкою вони зараз обв'яжуть його, пристібнуть парашут, і за допомогою нього піднімуть його.

На березі водолаза обов'язково страхує колега.

Боєприпас студенти успішно підняли на поверхню.

Тетяна розповідає про складнощі, з якими довелося стикнутися.

Тетяна Мордач, студентка за фахом водолаз-сапер:

Найскладніше для кожного водолаза - це паніка, її потрібно якось в собі її вгамувати, і дихати полегшено, не хвилюватися під водою.

Найбільша відмінність басейну та реальних водойм - це прозорість води. Тож навчаються також працювати всліпу.

Валерій Оганесян, керівник навчального пункту підготовки водолазів:

У Тані все прекрасно виходить, вона дає стимул хлопцям. Каже: "Давайте я найважче зроблю, я впораюся, ви дивіться на мене і за мною підтягуйтеся".

Микола Бондаренко, студент за фахом водолаз-сапер:

Спочатку, звичайно, здивувались, що в нас дівчина буде працювати, але надалі виконуємо все на однаковому рівні. Ми знаємо, шо в нас Тетяна - молодець.

Після навчання дівчина повернеться на Вінниччину, але плани її - більш далекоглядні: