В Одесі продовжився судовий розгляд у справі експрокурор Геннадія Германа, який здавав ворогу позиції ЗСУ та паролі на блокпостах! Натепер в Україні він - один із найвищих посадовців правових органів, яких звинувачують у державній зраді під час воєнного стану. На засіданні був і наш Андрій Анастасов.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Суд над Геннадієм Германом розпочався наприкінці минулого року та викликав резонанс у суспільстві. Адже, за даними слідства, на самому початку повномасштабного вторгнення з російськими спецслужбами співпрацював не просто посадовець, а керівник Миколаївської окружної прокуратури, який за посадою мав доступ до великого обсягу службової інформації.

За даними слідства, у березні та квітні двадцять другого року Герман зливав представникам росії оперативну інформацію щодо Миколаївщини: списки загиблих, місця розташування державних органів, військових частин, підприємств. За цей час у регіоні загинули сто дванадцять цивільних та триста вісімдесят три військовослужбовці. Також було зруйновано чимало держустанов та об'єктів інфраструктури. Мотив зради - не погодження з політикою української влади.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області тощо. В результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

За останні пів року це перше відкрите засідання у справі Германа: решта були закриті через держтаємницю. У залі - рідні військових, які загинули у Миколаєві саме в березі двадцять другого: коли в їхню казарму влучила ворожа ракета. У смерті рідних люди звинувачують саме експрокурор.

Оксана Руцька, мати загиблого військовослужбовця ЗСУ:

Він здавав списки оркам - нашим ворогам - здавав списки наших хлопчиків, які загинули. А значить, він приклав руку до казарм, тому що він звітував про свою роботу. Тому ми впевнені, що він має відношення до загибелі наших хлопців.

На цьому засіданні суд допитував свідків. Зокрема, поліцейських, які й допомогли співробітникам СБУ вистежити миколаївського прокурора. Вони передали Герману неправдиву інформацію про нібито загиблих військових - і вже потім ці відомості спливли у листуванні обвинуваченого з російським агентом.

Оскільки він був процесуальним керівником у кримінальному провадженні, звісно, основні всі дії, можливо, не зовсім всі свої дії, але так: ми погоджували з ним - щодо загиблих, щодо всього того, що відбувалося.

Сам Герман свою провину не визнає. Рідні загиблих військових вважають, що його адвокати навмисне затягують процес.

Тетяна Іран, мати загиблого військовослужбовця ЗСУ:

Уже устали ходить на этот суд, устали от несправедливости, хотим настоящего правильного наказания этому Герману, ему вообще положен расстрел, из-за него погиб цвет Украины! Благодаря этим ребятам, кацапы не пришли в Одессу, они их отбили от Николаева. Вечная им память и низкий поклон нашим родным и близким!

Наступне засідання відбудеться двадцять другого червня - суд продовжить слухати свідків. За державну зраду під час воєнного стану Геннадію Герману загрожує довічне ув'язнення.