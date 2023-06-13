У цьому прихистку мешкають півтисячі херсонців, і є місця для ще півтори тисячі людей.

Населені пункти Херсонщини, що постраждали від затоплення, райони Корабел та Нафтогавані у самому Херсоні відвідувати нині не можна. Про це оголосив голова Херсонської Обласної Військової Адміністрації Олександр Прокудін.

Для мешканців, що не покидали затоплені райони Херсона, відсьогодні встановлюється комендантська година. Триватиме вона до 19 червня.

Медичні препарати та продукти харчування жителі цих районів зможуть отримувати у пунктах допомоги. А ті, хто виїхав із зони лиха, наголосив Олександр Прокудін, повернутися додому одразу після спаду води не зможуть.

Лише після того, як затоплені території перевірять вибухотехніки, правоохоронці, комунальники та екологи. З обласного центру евакуйовані понад 2300 містян. Частина з них нині перебуває на Миколаївщині. З херсонцями, що рятувалися від повені, поспілкувалася наша миколаївська кореспондентка Наталя Сінченко.

Людмила евакуювалася з Херсона до Миколаєва в самих шкарпетках, взутися жінка не встигла.

Олексій та Людмила Хавкун, постраждалі:

- Со слезами нас встретили, очень хорошо. - Ми приїхали босі. Одні носки були на ногах. А потім люди вже дали одяг. Добре, що ми забрали документи й деякі гроші.

Людмила та Олексій у прихистку для біженців майже тиждень, хоча спочатку пенсіонери думали, що їдуть із Херсона на кілька діб.

Олексій та Людмила Хавкун, постраждалі:

- Ми думали упаде вода і все. - Упаде вода, швидко пройде. - Ми думали, де нам голову приткнуть хоча б на два-три дні. Волонтери нас зустріли на автовокзалі. Ми приїхали сюди.

Про лихо, що насувається на Херсон після підриву окупантами Каховської ГЕС, подружжя Хавкунів дізналося від сусідів.

Олексій та Людмила Хавкун, постраждалі:

- Підірвали, і до нас почала потрохи поступати вода на вулицю. - Вітя нам сказав, він бігав: "Бистренько збирайтеся, Каховку зірвали".

Пенсіонери жили у Корабельному районі Херсону. Лише за добу рівень води там піднявся на три метри.

Олексій та Людмила Хавкун, постраждалі:

У нас там река Кошевая, и такое было, и такое несло, что только не несло.

Єдине, що встигли схопити - це документи, гроші та домашнього улюбленця Лунтика.

Олексій та Людмила Хавкун постраждалі:

Добре, що у нас були зібрані документи. Зібрані чому? Тому що, коли були рашисти, хотіли ще тоді евакуюватися.

Господар встиг вимкнути електроенергію та перекрити газопостачання.

Олексій та Людмила Хавкун, постраждалі:

- Ворота у нас до двух метров, и я ж не открыл нижнее, щоб ворота открыть, нирять, куда нирять, тем более я инвалид с серцем, я там и останусь, и мы ждали, ночевали всю ночь в лодке. Ждали, а вода начала подниматься. Течение прет-прет, перло-перло, лодку подымало, подымало, и мы еле-еле переехали, и нас как понесло...

Олексію вдалося впоратися з течією та скерувати човен до ділянок суші на височині.

Багатодітна мати Наталя розповідає, як рятувалися із п'ятьма дітьми.

Наталя Єлеуова, постраждала:

На пів сьому ранку, сусідка позвала, сказала, що стався вибух, щоб ми швидко збирали речі. Ми швиденько встали та збирали найнеобхідніше, маленьку сумку зібрали та пішли чуть вище до друзів.

Вода так швидко прибувала. що за лічені години їхній будинок по вікна був затоплений.

Наталя Єлеуова, постраждала:

Десь о 12 ми спустилися вниз, а у нас вода стояла по вікна. Так ми переночували у друзів ніч, а сьомого числа прийшли, а там даже калитку не видно, все водою залито.

Багатодітна родина вирушила до пункту збору постраждалих. Евакуювалися під обстрілами.

Наталя Єлеуова, постраждала:

Були ДСНС, на лодках забирали людей, були волонтери, їздили й в цей час були прильоти, було видно як десь на площі воно бахнуло, і стовп води такий, я не знаю, на метри 3 у висоту підіймався.

Боліло серце і за людей, і за тварин.

Наталя Єлеуова, постраждала:

Ми бачили, що були на дахах і кішки, і собаки, і бачили, як волонтери на лодках їздили, збирали цих собак і кішечок.

Подружжя Хавкунів віддали свій човен рятувальникам і вірять, що їхній "Крим" зберіг комусь життя.

Наша лодка "Крим". Ми отдали свою лодку для спасения людей!

Нині евакуйовані від повені херсонці мешкають у пунктах для переселенців на Миколаївщині.

Алла Волкова, волонтерка:

Продукти харчування привезли всі сюди, щоб допомогти людям, тому що наразі тут потрібніше.

Постраждалі можуть отримати юридичну консультацію, медичні послуги, їм допомагають зареєструватися для отримання грошової допомоги.

Вікторія Матієнко, волонтерка:

Як отримати соцзахист, як отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, медичну допомогу. Це все йде через мене.

У цьому прихистку мешкають півтисячі херсонців, і є місця для ще півтори тисячі людей.