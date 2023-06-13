На полях та у лісах, у будинках та під водою. Після обстрілів ворожі снаряди на Запоріжжі виявляють скрізь! Знешкоджувати боєприпаси щодня виїжджають рятувальники. Працюють за заявками від місцевих жителів.

Черговий виклик піротехніки отримали на узбережжя Дніпра. Що саме там знайшли - дивіться далі.

До узбережжя Дніпра підпливає човен. Це рятувальники прибули, щоб дістати з водойми частину ворожої ракети. Її помітили місцеві жителі, коли у річці впав рівень води. Вони й викликали екстрені служби. Надзвичайники оглядають територію та небезпечний снаряд під водою.

Олександр Чечко, начальник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Ми виїжджаємо, робимо розвідку, водолази, якщо треба погружаються, у нас є підводний дрон, можемо дрона опустити та подивитись, що лежить, і вже по місту приймаємо рішення, що робити або діставати, або підривати на місці.

Надзвичайники кажуть: шукати та знешкоджувати боєприпаси під водою - непросто. Роботу ускладнюють течія, намул та недостатня видимість. Для цивільних людей будь-який снаряд, захований у глибинах водойм - подвійна небезпека.

Сергій Михайленко, старший водолаз-сапер відділення підводного розмінування ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Тому що їх не видно, ніхто не знає, в якому воно стані - зведені, не зведені, скільки їх теж не відомо, і якщо це рядом з місцевим пляжем, люди можуть натрапити на це й ушкодитися.

Саме тому на час воєнного стану заборонено відвідувати пляжі та ліси на Запоріжжі. Піротехніки розповідають, щодня виїжджають на розмінування територій. Втім, після кожного нового обстрілу, люди знову знаходять ворожі боєприпаси та кличуть рятувальників на допомогу. Зараз найчастіше доводиться знешкоджувати касети від реактивних систем. Вони можуть вибухнути будь-якої миті.

Віктор Служивий, начальник відділення спеціальних піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Небезпечно тим, що мають своєрідний вигляд, люди можуть переплутати з чим завгодно. Хто не знає, той підіймає, але це дуже небезпечно, та може причинити багато-багато шкоди.

Більше як за рік великої війни в області знищили вже понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники нагадують, будь-яку підозрілу річ не можна чіпати, розбирати чи нагрівати. Не можна підпускати до знахідки дітей! Треба негайно викликати піротехніків.