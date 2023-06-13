Вони - першими заходять на деокуповані території. Вибухотехніки - люди, що вже розмінували сотні гектарів української землі. Після визволення нашими захисниками українських територій, ці фахівці йшли слідом - звільняли вулиці, домівки, поля, ліси від залишених боєприпасів.

Сьогодні у цих людей - професійне свято. Як працюють фахівці на Сумщині - далі у сюжеті.

Ця величезна вирва - вже традиційне місце, де сумські вибухотехніки знищують небезпечні знахідки.

Спочатку це була невеличка така ямка, зараз уже більша і більша, тому шо вибухонебезпечних предметів на території Сумської області дуже багато.

Майже щодня нові знахідки - в полях, лісосмугах, городах, покинутих будинках. Траплялись цілі сховки вибухівки. А прикордоння, де й зараз тривають обстріли, буквально всипане снарядами.

На них є сліди корозії, вони всі частково побиті, вони для використання повторного ніяк не підходять.

Робота вибухотехніків набула небачених масштабів одразу після визволення населених пунктів наприкінці березня рік тому.

Євгеній Федяй, інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській області:

Саме з Тростянця почався наш досвід з розмінування, виявлення небезпечних предметів. Було проведено дуже багато роботи зі знешкодження снарядів, які привезли сюди війська російської федерації.

Тростянець був окупований росіянами. Тож, перевіряти довелося все: і вулиці, і будинки, і підприємства.

Володимир Красніков, заступник директора Тростянецької хлібопекарні:

Підприємство було розбито сильно. Ці хлопці нам заходили відкривали кожну піч, у нас печі стоять пристройки, там тістоміси, передивлялися кожний оце вузол, заходили, обстежували, і потом тільки давали добро, що можна нам заходить було.

Вибухотехніки працювали вдень і вночі, щоб у людей був хліб. Ось тільки возити його теж було нічим.

Тоді інспектор-вибухотехнік Андрій віддав пекарям свій легковик.

Крім міст та сіл, розмінування потребували і поля. Адже трактористи не раз натрапляли на нерозірвані авіабомби та реактивні снаряди.

Іван Солопченко, тракторист агрофірми:

Першим ділом зупинився, зупинив трактор і сфотографував. Вийшов з трактора і покинув небезпечну ділянку.

Такі снаряди - знищують дуже обережно, аби аграрна техніка не постраждала. Найчастіше їх не можна переносити, тож підривають на місці.

В'ячеслав Грибов, інженер агрофірми:

Дуже гарна робота, ювелірна, вдячні.

Та чи не найбільш засмічені вибухівкою місцини, де стояла важка техніка рашистів. Одна з таких - була на околиці Тростянця, на колишньому цегельному заводі. Працюючи там, вибухотехніки дуже ризикували. А тепер, маючи такий досвід, допомагають колегам в інших регіонах.

Ігор Черняк, керівник відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ в Сумській області:

Відправились саме у першій ротації, у Київську область, а саме: Буча, Гостомель, Ірпінь, а вже після Києва почалася зачистка Харківської області, після окупації ворожих військ, і після цього ми переправилися на Херсонщину. І досі групи вибухотехніків зараз їздять на ротації, зачищаючи Херсонську та Харківську області.

Понад півтори тисячі бойових виїздів та понад 3 тисяч знешкоджених вибухово-небезпечних предметів.

А скільки це врятованих життів - неможливо порахувати.