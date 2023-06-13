У Кривому Розі вже шестеро загиблих: у Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ракетного удару (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули шестеро людей, ще 25 поранені, 19 з них госпіталізовані. Під завалами можуть знаходитись люди. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.
Наші військові збили три ракети, але маємо ворожі прильоти. Ракета потрапила в п'ятиповерхівку, вона горить. Пожежники локалізували пожежу на площі майже 700 квадратних метрів.
25 людей постраждали, 19 наразі знаходяться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Нажаль, маємо вже шестеро людей, які загинули...
З першого по четвертий під'їзд були охоплені полум'ям. Руйнації дуже великі. Зможемо підраховувати збитки лише після того, як буде завершена пошуково-рятувальна операція, і рятувальники та комунальники розберуть завали.
Також ракета потрапила в приватне підприємство, де наразі триває пошуково-рятувальна операція. Шукають людей, які були в складських приміщеннях. Четверо людей звідти госпіталізовані. Також постраждали шість автівок підприємства.
Маємо прильот біля пожежно-рятувального загону, вибиті шибки.
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