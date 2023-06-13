Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули шестеро людей, ще 25 поранені, 19 з них госпіталізовані. Під завалами можуть знаходитись люди. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Наші військові збили три ракети, але маємо ворожі прильоти. Ракета потрапила в п'ятиповерхівку, вона горить. Пожежники локалізували пожежу на площі майже 700 квадратних метрів.

25 людей постраждали, 19 наразі знаходяться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Нажаль, маємо вже шестеро людей, які загинули...

З першого по четвертий під'їзд були охоплені полум'ям. Руйнації дуже великі. Зможемо підраховувати збитки лише після того, як буде завершена пошуково-рятувальна операція, і рятувальники та комунальники розберуть завали.

Також ракета потрапила в приватне підприємство, де наразі триває пошуково-рятувальна операція. Шукають людей, які були в складських приміщеннях. Четверо людей звідти госпіталізовані. Також постраждали шість автівок підприємства.

Маємо прильот біля пожежно-рятувального загону, вибиті шибки.