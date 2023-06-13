"Загинули 3 людини, 18 отримали поранення": у Криворізькій РВА розповіли подробиці ракетної атки (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нічного ракетного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі загинули 3 людини, 18 отримали поранення, є люди в тяжкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.
Вночі підступно ворог здійснив терористичну атаку по житловому будинку. П'ятиповерхівка, вона повністю була у полум'ї, зараз там працює досі ДСНС. Троє людей вже загиблих, 18 знаходяться в лікарні, є у тяжкому стані. Всі госпіталізовані, всім надана медицина допомога. Поки що по дітях (постраждалих - ред.) інформації ніякої немає.
Мешканці з цих будинків розселили тимчасово у приміщення, надана вся необхідна допомога, працюють психологи. Зараз там тривають роботи щодо відновлення руйнувань. ДСНС на місці, також приїхав голова військової адміністрації області Сергій Лисак. Сил та засобів вдосталь для ліквідації цих наслідків.
Це повністю цивільний будинок у центрі міста, п'ятиповерхівка, в яку влучила ракета. Ніхто не розуміє, адже немає жодних військових об'єктів там - центр міста.
Пожежу вже погасили, зараз там розбирають завали, сподіваємося, там нікого не буде під завалами. До кінця дня все буде зрозуміло і завали будуть розібрані.
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