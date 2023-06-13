Обстеження вдома: в Івано-Франківську запрацювала виїзна лабораторія [ Редагувати ]
Пройти всі необхідні медичні обстеження, не виходячи з дому, тепер можна в Івано-Франківську. При одній із міських лікарень запрацювала виїзна лабораторія. Хто може розраховувати на її послуги? І про які саме дослідження йдеться? Жанна Дутчак дізналася.
Франківська "швидка" прямує на виїзд. Замість бригади медиків - в машині лише медсестра. Виклик - неекстрений. Від пацієнта, який скористався новою послугою медзакладу - забір матеріалу для аналізів вдома.
Пані Марія живе в Івано-Франківську. Через хворобу чотири рази на рік їй треба здавати кров на аналіз. Але пенсіонерка останні кілька років взагалі цього не робила. І не тому, каже, що не хотіла чи забула. Просто не мала змоги. Бо треба йти в лабораторію, а жінка через проблеми з ногами далі порогу своєї квартири - практично не виходить.
Марія, жителька Івано-Франківська:
Я взагалі не ходжу. Бачите, на милицях. У мене суглоба немає, у мене біохімія. Я п'ю багато ліків, і кожні 3 місяці треба, а я вже два роки не робила біохімію, бо я в поліклініку не годна зайти.
Весь цей час пані Марія шукала заклади, де б погодилися приїхати й взяти у неї кров для аналізів удома. Зверталася і до приватників. Але - безрезультатно.
Марія, жителька Івано-Франківська:
Приватна - зараз не їздить. Бо їм не вигідно, кажуть.
Про виїздну лабораторію при міській лікарні пенсіонерка дізналася з інтернету. Й одразу подзвонила, щоб скористалася її послугами.
Виїзна лабораторія запрацювала нещодавно, розповідають у лікарні. Відкрили її спеціально для людей, які обмежені в русі.
Галина Марків, завідувачка клінічно-діагностичної лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:
Не всі медсестри володіють правильно технікою забору. Й інколи буває казус, що ми той чи інший аналіз не можемо виконати просто з причини того, що було проведено не правильно забір. Тому прийняла рішення адміністрація лікарні, шо наш працівник їде, який чітко знає, як провести дану маніпуляцію.
Пацієнтів - поки що небагато. А щоб стати одним із них, треба обов'язково мати направлення від сімейного лікаря. Обслуговує виїзна лабораторія наразі лише жителів однієї територіальної громади - Івано-Франківської.
Галина Марків, завідувачка клінічно-діагностичної лабораторії Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:
Вдома ми проводимо тільки забір, а виконуємо клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, визначаємо вміст цукру, визначаємо біохімічні параметри, визначаємо деякі показники згортання, при потребі визначаємо групу-резус, при підозрі на інфаркт визначаємо тропонін.
Тобто доступні всі обстеження, які можна пройти у стінах медзакладу. Для пацієнтів - вони безкоштовні, заплатити доведеться лише за виїзд та забір крові. В лабораторії кажуть: якщо буде запит - з часом розширять перелік категорій населення, які зможуть скористатись їхніми послугами, не виходячи з дому.
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