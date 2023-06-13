Поки Захід обговорює формат нових гарантій безпеки для України, чимало військових експертів сходяться на тому, що найбільш надійною гарантією буде вступ до НАТО. Інакше путін не припинить спроби відібрати частину територій чи встановити маріонетковий уряд. Яка можливість приєднання України до Альянсу під час війни - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Про нові гарантії безпеки від Заходу Київ говорить уже рік. В ідеальному світі це мав би бути відповідник п'ятої статті НАТО - у випадку нападу, країни-підписанти зобов'язуються надати всю необхідну допомогу, аж до введення військ. Але формат нового безпекового договору досі не узгоджений. Чи це будуть двосторонні угоди з різними країнами, чи одна велика домовленість між Києвом з одного боку та державами Заходу - з іншого. Втім, низка західних експертів наполягає, що жодні гарантії не зупинять путіна, як членство в НАТО. З огляду на історію - це єдине дієве запевнення, що росія не наважиться розгорнути військовий конфлікт.

Курт Волкер, експредставник Держдепу США з питань України:

Якби країни Балтії не перебували під захистом НАТО, то росія б вже спробувала відібрати територію і в них. Ми побачили, що сірі зони - це насправді зелене світло для росії, якщо не взяти під захист країни - путін їх не залишить в спокої. Отже, в майбутньому, щоби не допустити війни в Європі, ми мусимо прийняти Україну в НАТО.

Необхідність членства в Альянсі вже не викликає сумнівів у аналітиків. Але залишається питання: коли це має статися. Історики вказують на приклад післявоєнної Німеччини. До НАТО її прийняли частинами: спочатку Західну, поки Східна була підконтрольною СРСР, а після возз'єднання - членство в Альянсі розповсюдилося на всю країну. Але так було лише одного разу і на самому початку створення НАТО. Далі - чи не головним правилом стало - не приєднувати країни зі спірними територіями.

Філіп Брідлав, генерал Збройних сил США у відставці:

З мого досвіду участі в засіданнях щодо політики "відчинених дверей" протягом трьох років, мені очевидно, що НАТО не збирається приймати нікого з окупованими територіями. Насправді на цих засіданнях це називали "путінським вето", якщо він відкушує шмат країни, то знає, що вона не стане частиною НАТО.

За час війни захід показав свою гнучкість з багатьох питань - навіть сучасні винищувачі скоро надійдуть. Та щодо НАТО, найімовірніше, лідери залишаться консервативними. І членство в Альянсі можливе для України лише після закінчення війни.

Девід Петреус, генерал Збройних сил США у відставці:

Зважаючи на все, що ми надали Україні, безпека НАТО зараз на кордоні України та росії, і ми мусимо зробити все, щоби таке більше не повторилося. Є розуміння, що Україна не отримає членство, поки йде війна, але на Вільнюському саміті мусить бути наданий чіткий шлях до членства.

Для вступу до Альянсу потрібна згода всіх його учасників. Зараз це 31 країна. А за даними офісу президента Зеленського, поки що є підтримка 20 членів НАТО. І на майбутньому саміті у Вільнюсі, який відбудеться вже за місяць, Києву не варто чекати запрошення до приєднання. Зате дуже вірогідно, що Україна отримає чітку дорожню карту вступу.