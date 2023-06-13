Піротехніки Миколаївщини зауважують: лісові масиви на прифронтових та деокупованих територіях поки планово не обстежувались.

В України стрімко зникають ліси. Глобальна проблема - бойові дії. Величезні території з зеленими насадженнями знищуються або настільки засмічені вибухо-небезпечними предметами, що подальше їх використання під питанням на десятиліття.

Втім, попри це фахівці нині працюють над тим, аби відновити втрачене. Особливо на степовому півдні. Більш докладно - Марина Михайловська.

Зараз ми бачимо залишки двигунів, далі - вибухівки.

Все це піротехніки знайшли лише за декілька годин роботи.

Олександр Антко, заступник начальника групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

На цій ділянці відбулася подія - підрив техніки, а саме установки реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок чого уламки та частини боєприпасів розлетілися на значну ділянку.

Ця лісиста місцевість неподалік Миколаєва впродовж майже 9 місяців була під постійними обстрілами, навесні сюди зайшла ворожа техніка. Зрештою, місто росіяни захопити не змогли. Але після розгрому окупантів територія залишилася небезпечною через нерозірвані снаряди.

Олександр Антко, заступник начальника групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

«На цій ділянці ми працюємо 4-й день. За цей період виявили одну гранату РГН та 2 касети. Касети ми знищуємо на місці шляхом керованого підриву. А залишки вибухо-небезпечних предметів, які можемо транспортувати, транспортуємо на полігон для подальшого знищення масового.

Ретельно обстежуючи з металошукачами хащі - піротехніки позначають перевірену територію.

Ярослав Кулик, старший сапер:

Пересуваємося ми не швидко, на кожен сигнал реагуємо, перевіряємо кожен сигнал. Найскладніше - це трава по пояс, яка ускладнює прохід з металошукачем або навіть зовнішнім виглядом.

Цю територію розміновують, аби невдовзі тут змогли побудувати насіннєво-селекційний центр. Перший на півдні України.

Світлана Ткаченко, директор філії "Миколаївське лісове господарство" ДП "Ліси України":

Основною метою є заліснення півдня України. Це Одещина, Миколаївщина та Херсонщина. Будуть вирощуватися саджанці з закритою кореневою системою в обсязі 1 200 000. Це буде достатньо для садіння лісу на території 250 га.

Це буде, так би мовити, дитячий садок для дерев. Адже штучні ліси, як на півдні, без підтримки людини існувати не можуть.

Сергій Завгородній, інженер лісових культур:

Вирощування саджанців з закритою кореневою системою в наших кліматичних умовах дає змогу вирощувати 2 рази на рік. Зменшується вартість робіт з лісовідновлення і збільшується вшестеро посадка лісових культур.

Відновлення лісів - процес тривалий. Як і процес їхнього порятунку. Піротехніки Миколаївщини зауважують: лісові масиви на прифронтових та деокупованих територіях поки планово не обстежувались. Тому відвідувати їх вкрай небезпечно.