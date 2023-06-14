російські війська завдали ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 14 червня. В результаті троє людей загинули, 13 – отримали поранення.

Про це повідомляє в Facebook ОК "Південь".

За уточненими даними, ворог направив на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Попередньо 6 людей отримали поранення.

Потраплення ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів. На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 – отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.