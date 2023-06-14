Ракетний удар "Калібрами" по Одесі: 3 людини загинули [ Редагувати ]
російські війська завдали ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 14 червня. В результаті троє людей загинули, 13 – отримали поранення.
Про це повідомляє в Facebook ОК "Південь".
За уточненими даними, ворог направив на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Попередньо 6 людей отримали поранення.
Потраплення ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів. На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 – отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.
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