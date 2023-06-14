Втрати ворога склали чотири роти: Тарнавський розповів про бої на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника:
- 9 танків,
- 9 одиниць БМП,
- 2 МТЛБ,
- 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
- 4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація",
- самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",
- зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
- РСЗВ "Ураган",
- 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
- РЕБ "Поле-2",
- БпЛА "Shahed-136",
- 2 бронеавтомобілі "Тигр".
Також було знищено 6 складів з боєприпасами ворога.
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