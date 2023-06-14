На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника:

9 танків,

9 одиниць БМП,

2 МТЛБ,

2 гаубиці 2С19 "Мста-С",

4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація",

самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",

зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",

РСЗВ "Ураган",

3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",

РЕБ "Поле-2",

БпЛА "Shahed-136",

2 бронеавтомобілі "Тигр".

Також було знищено 6 складів з боєприпасами ворога.