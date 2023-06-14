Маляр повідомила про успіхи ЗСУ на двох напрямках [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За добу, що минула, ЗСУ просунулись:
- Бахмутський напрямок - на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.
- На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.
Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, пише Маляр.
На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка.
На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. За вчорашню добу ворог втратив :
- артилерійську батарею самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ;
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.
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